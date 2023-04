Il Centro servizi Courmayeur si riorganizza in vista dell’estate

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Courmayeur (Aosta), 23 apr. – Il consiglio d’amministrazione del Centro Servizi Courmayeur srl, società in house del Comune di Courmayeur, ha deciso alcune modifiche organizzative della società che “permettono di valorizzare e responsabilizzare maggiormente competenze interne in una visione strategica, prospettica e di crescita” si legge in una nota. Marta Castori, “già temporaneamente assegnata a mansioni superiori nell’ambito della direzione aziendale”, è stata designata come quadro, vicaria della direttrice generale Raffaella Scalisi, da esercitarsi in caso di assenza di quest’ultima.

Antonio Furingo, responsabile delle Strutture gestite dalla società, manterrà la gestione delle manutenzioni delle strutture, dei servizi aree verdi e decoro urbano, del team di operai e delle aree di sosta e del bike sharing. Thomas Cantele, responsabile del settore Turismo e Promozione, dall’1 giugno 2023 assumerà la responsabilità della gestione, promozione e commercializzazione delle Strutture (Forum Sport Center, cinema, Centro congressi, Jardin de l’Ange), con l’assegnazione di uno specifico budget e l’obiettivo di incrementare ulteriormente i risultati dell’utilizzo per eventi, meeting aziendali, gestioni di terzi valorizzando queste facilities di alto livello. “La società intende quindi rafforzare ulteriormente il settore del Turismo e della Promozione in vista della stagione estiva 2023” prosegue la nota.

Il Csc, oltre alla gestione di importanti servizi locali, svolge azioni di progettazione e realizzazione del piano di marketing e promozione, di organizzazione degli eventi e alla gestione del marchio Courmayeur. In questo senso, oltre alle deliberazioni adottate, si aggiunge dunque l’ulteriore tassello di rafforzamento della pianta organica, come già pubblicato e reso noto, relativo all’indizione della selezione per titoli ed esami volta all’assunzione a tempo determinato di una ulteriore figura di addetto ai servizi turistici.