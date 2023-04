Casalnuovo di Napoli, bimba muore investita dalla madre. La donna non aveva la patente

NAPOLI – Non aveva la patente e stava imparando a guidare la donna che ieri a Casalnuovo di Napoli ha investito ed ucciso la propria figlia di sette anni. La piccola, morta sul colpo, sarebbe stata travolta dalla madre durante una manovra di retromarcia. A darne nota i Carabinieri intervenuti ieri nel pomeriggio in via Emilio Buccafusca, luogo dell’incidente.

La donna avrebbe perso il controllo della vettura, un’Audi A3, travolgendo la figlia di 7 anni (e non, come da prime informazioni circolate, 4 anni) e un suo conoscente che era lì con loro. Le condizioni dell’uomo non sono gravi.

Salma e veicolo sono stati sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola.