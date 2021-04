Sardegna rossa, ma Nieddu non ci sta: “Abbiamo un Rt da zona bianca”

CAGLIARI – La Sardegna resterà in zona rossa per un’altra settimana. L’ufficialità è attesa con la firma dell’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, ma come apprende la ‘Dire’ da fonti sarde vicine al ministro, la decisione è già presa.

La conferma arriva anche dall’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, in costante contatto con il ministero. Una doccia fredda per l’esponente della giunta, che solo ieri, al termine dell’audizione della commissione Salute del Consiglio regionale, non aveva nascosto il suo ottimismo per un cambio di colore per l’isola: “La Sardegna deve passare in zona arancione, non ci sono dubbi a riguardo- le parole di Nieddu-. Abbiamo l’Rt a 0,98, indice da zona bianca, e le nostre strutture sanitarie non sono sotto stress“.

LEGGI ANCHE: Covid, Iss: “Indice Rt in calo a 0,81 ma terapie intensive sopra soglia critica”