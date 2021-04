Roma, colonna di fumo a Tor Cervara: in fiamme uno stabilimento

ROMA – Una grossa colonna di fumo nero visibile da più punti di Roma. Intorno alle 13 per cause da accertare è scoppiato un incendio in uno stabilimento, all’interno di un’area privata, in via Licenza, in zona Tor Cervara. Al momento non risultano feriti. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino.