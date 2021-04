Comunali Milano, Buffagni annuncia: “M5s correrà da solo”

Di Maria Laura Iazzetti

MILANO – “Credo che la cosa migliore alla fine della fiera sia andare da soli, rimarcando le differenze e dimostrando qual è la visione di sviluppo che abbiamo”. Con queste parole, Stefano Buffagni, ex viceministro allo Sviluppo Economico in quota Cinque Stelle, durante una visita al centro ospedaliero del Policlinico in via Francesco Sforza, esclude definitivamente la possibilità di un’alleanza alle elezioni comunali di Milano con il centrosinistra.

Il Movimento cinque stelle correrà, quindi, da solo sfidando il sindaco uscente Beppe Sala. Buffagni ribadisce che “l’alleanza non è un tema in oggetto, in discussione”. I Cinque stelle “stanno facendo un percorso, stanno preparando dei contenuti, delle proposte. Il Movimento manderà avanti la sua idea di riqualificazione delle periferie“. Da solo, per adesso.