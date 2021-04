Lavoro, Landini: “Luglio e agosto non sono mesi per licenziare”

ROMA – “Pensare che l’occupazione tornerà a crescere nel 2024 non va bene. Serve un Piano straordinario per il lavoro”. Lo afferma il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ai microfoni di Radio Anch’io.

“Gli investimenti del Recovery e quelli privati devono avere come obiettivo- sottolinea Landini- il rilancio dell’occupazione, in particolare delle donne, dei giovani e nel Mezzogiorno“.

Per il leader della Cgil “luglio e agosto non sono mesi per licenziare. Aumentiamo le vaccinazioni e lavoriamo a una vera riforma degli ammortizzatori sociali. Il blocco dei licenziamenti non va prorogato sine die, ma adesso serve proteggere le persone. Tutti responsabilmente devono farsi carico della situazione”, conclude.

