Governo, Marcucci (Pd): “Faccio il tifo per Giorgetti contro il partito del Papeete”

ROMA – “Faccio il tifo per il ministro Giorgetti nel confronto in atto con il partito del Papeete. Spero che anche la delegazione al governo di Forza Italia, composta da persone che ritengo molto sagge, svolga un ruolo di mediazione per arginare l’estremismo ricorrente della Lega”. Lo dice in un’intervista al quotidiano Il Mattino il senatore del Pd Andrea Marcucci.

“Riaperture e coprifuoco non sono una questione che attiene al colore politico- continua Marcucci- Io ad esempio, dentro il Pd, sono stato forse il parlamentare che si é speso di più per le riaperture dei ristoranti e dei bar all’aperto. Ma condivido l’approccio di Draghi: parlino i dati. Io non sono certo a favore del coprifuoco alle 22, so bene quanto disagio ulteriore comporta agli operatori. So però che la cosa peggiore per tutti, sarebbe riaprire per richiudere dopo due settimane. La continuità e la pianificazione sul medio periodo, economicamente valgono molto di più degli orari. Comunque non direi mai che il coprifuoco è un baluardo da difendere, spero si possa attenuare prestissimo”.