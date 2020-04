Il direttore di Repubblica Verdelli licenziato nel giorno della mobilitazione contro le minacce ricevute

ROMA – “Premesso che ho la massima stima professionale per Carlo Verdelli, per Maurizio Molinari e per Massimo Giannini, mi sento di dire che se lo stile significa ancora qualcosa, la contemporaneita’ tra il licenziamento di Verdelli e le minacce a lui rivolte, ebbene e’ davvero infelice, sebbene casuale“. Cosi’ il presidente della Fnsi Beppe Giulietti, interpellato dalla Dire a proposito delle anticipazioni sull’avvicendamento di Carlo Verdelli alla guida di Repubblica da parte del cda di Gedi.

Proprio oggi cade il giorno in cui le minacce a Verdelli (prima attraverso una falsa pagina di wikipedia, poi con un finto manifesto funebre) fissavano la data della sua morte. Da stamattina con l’hashtag #iostoconverdelli a migliaia su twitter manifestano solidarieta’ al direttore.