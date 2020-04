VIDEO | 25 aprile, ‘Bella ciao’ si fa polifonica dalle case di Genova

ROMA – In attesa delle voci che si alzeranno all’unisono dai balconi di tutta Italia sabato pomeriggio alle 15, ci pensa il “Mille lire gospel choir” a far risuonare “Bella Ciao” dai tetti e dalle case di Genova. Un’esecuzione polifonica, inconsueta, rigorosamente a distanza e via web, frutto dell’arrangiamento del direttore e fondatore del coro, Andrea Porta. “In questo periodo difficile- si legge sulla pagina Facebook della formazione- vogliamo sentirci insieme come abbiamo sempre fatto, cantando e intonando quei valori che uniscono tutti noi. W il 25 aprile!”. Il coro, composto da oltre una trentina di voci, e’ nato a fine 2000 e si esibisce sempre a scopo benefico. Il video, che inizia con la proclamazione ufficiale della Liberazione, sta facendo rapidamente il pieno di visualizzazioni sui social e su Youtube.

