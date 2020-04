Libraio di Reggio Calabria: “Mai più testi di Feltri qui da noi”

REGGIO CALABRIA – Nel rispetto della differenza di opinioni una libreria non dovrebbe prendere posizione ma, questa volta, ci sentiamo di fare una doverosa eccezione. Il signore (Vittorio Feltri, ndr) con questo notevole curriculum non troverà più posto nei nostri scaffali e abbiamo provveduto a restituire le pochissime copie ordinate, rimaste per altro invendute, della sua ultima fatica editoriale”. Così Fabio Saraceno, titolare della storica libreria Ave di Reggio Calabria, frequentata in passato dallo scrittore Corrado Alvaro, dopo le affermazioni del direttore di Libero nel corso di una trasmissione televisiva su Rete4.

Il libraio in un post sulla pagina Facebook della libreria ha riportato poi alcune esternazioni del giornalista – “Credo che in molti casi i meridionali siano inferiori”; “Montalbano? Un terrone che ci ha rotto i c***i almeno quanto suo fratello Zingaretti”; “Comandano i terroni” – concludendo: “Essere conterranei di Camilleri, Sciascia, Verga, Alvaro, Tomasi di Lampedusa, Pirandello, Quasimodo, Silone, Bruno non puo’ che renderci ancora più orgogliosi di essere terroni”.