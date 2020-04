Sbarco di 33 migranti nel Salento, tra loro anche 10 minori

BARI – Si trovano ora nel centro di accoglienza ‘don Tonino Bello’ di Otranto le 33 persone arrivate la scorsa notte alla marina di San Cataldo, in provincia di Lecce. Il gruppo, che ha viaggiato per mare per diversi giorni, è composto da diciannove uomini, quattro donne e dieci minori accompagnati, provenienti da Siria, Iraq ed Egitto. Dopo lo sbarco, i migranti si sono riparati dalla pioggia in una pescheria dove sono stati trovati dai finanzieri impegnati in attività di monitoraggio del territorio. I soccorsi sono stati prestati dai volontari della Croce rossa di Lecce. Al gruppo di migranti sono state date coperte e cibo.