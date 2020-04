FOTO| Riunioni online? Lo Studio Ghibli ti dà come sfondo Totoro e gli altri capolavori di Miyazaki

Anche Koei Tecmo Games Co., nota per i videogiochi come ‘Nobunaga’s Ambition’ (‘Nobunaga no yabo’), ha pubblicato immagini di castelli e altre ambientazioni dal Giappone feudale che appaiono nel gioco, mettendole a disposizione come sfondi per collegamenti online. Tali immagini di sfondo vengono utilizzate dalle persone non solo quando organizzano videoconferenze, ma quando socializzano online utilizzando servizi come Zoom o Skype, poiché sempre più persone si astengono dall’uscire di casa in osservanza delle disposizioni delle autorità. Anche aziende e organizzazioni, tra cui squadre di calcio e di baseball e operatori ferroviari, hanno iniziato a fornire immagini di sfondo con loghi aziendali.