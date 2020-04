Giornata mondiale del Libro, i consigli di scrittori, editori e librai all’agenzia Dire

La scrittrice Valentina Farinaccio, ha scelto di consigliare ‘La Ciociara’ (Bompiani) di Alberto Moravia. “Penso sia un romanzo capace di fotografare splendidamente la vita nel momento in cui cambia, per l’esattezza la vita in cui e’ costretta a cambiare – spiega Farinaccio – Moravia in quel romanzo racconta la Seconda Guerra Mondiale. Noi non siamo in guerra, la nostra è una situazione profondamente diversa. Tuttavia anche a noi in questo momento così complesso viene richiesto di resistere e di rinunciare, quindi penso che quelle pagine di Moravia ci possano venire in aiuto”.

VELANIA LA MENDOLA

Velania La Mendola, responsabile comunicazione e ufficio stampa Vita e Pensiero, ha scelto di consigliare ‘Lettore, vieni a casa’ di Maryanne Wolf. “‘Se ti consideri un lettore, questo libro è per te’: non sono parole mie, ma di Alberto Manguel riferite al libro di Maryanne Wolf, un libro in forma di lettera che la neuroscienziata dedica proprio ai lettori- ha spiegato La Mendola-. Lei è una scienzata che studia il cervello che legge, perché la lettura non è un atto spontaneo ma qualcosa che impariamo a fare. Leggendo il digitale, che non si intende l’ebook ma proprio tutto quello che siamo abituati a fare tramite pc, tablet, smartphone, sta cambiando il nostro cervello, sta cambiando il modo in cui siamo. Quindi per salvare la lettura profonda, per salvare sentimenti come l’empatia, è il caso di capire come stiamo cambiando. Per farlo ecco questo libro”.