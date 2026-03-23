Il gruppo Gedi è stato venduto: Repubblica passa ad Antenna

ROMA – Il gruppo Gedi cambia infine proprietario e passa di mano. A rilevarlo – dopo una lunghissima trattativa- il colosso greco Antenna Group, mettendo fine all’era Exor, che controllava il gruppo guidato dalla famiglia Agnelli-Elkann. Dentro il pacchetto, pezzi pesantissimi dell’informazione italiana: la Repubblica, La Stampa (che però verrà venduta separatamente al gruppo editoriale SAE), ma anche HuffPost Italia e le radio Radio Deejay, Radio Capital e m2o.

La cessione – nell’aria da mesi – è maturata sullo sfondo di risultati che non hanno convinto del tutto John Elkann, numero uno di Exor. Nelle redazioni, intanto, il clima era tutt’altro che sereno: giornalisti in mobilitazione, timori su posti di lavoro e identità editoriale. La formalizzazione è arrivata con una comunicazione interna firmata dal presidente di Gedi, Paolo Ceretti: trasferito ad Antenna il 100% del capitale.



Antenna, controllata dalla famiglia Kyriakou, è una macchina mediatica con interessi che spaziano ben oltre l’editoria: finanza, shipping, real estate. Forte soprattutto su tv e radio, il gruppo ha una presenza consolidata tra Europa orientale, Stati Uniti e Australia. Numeri alla mano: decine di canali televisivi (free e pay), piattaforme streaming, radio, digitale e persino una scuola di giornalismo. Sui quotidiani, però, esperienza limitata.



Per ora non ci sono altri dettagli dell’operazione: né cifre né strategia industriale. Se non che Mirja Cartia d’Asero è indicata come futura amministratrice delegata, mentre Mario Orfeo resta alla guida di Repubblica e Linus continuerà a dirigere le radio.