lunedì 23 Marzo 2026

A Platì, in Calabria, volevano tutti riformare la giustizia

Il paesino calabrese capitale del Sì in Italia, con un quasi-plebiscito: 89,63%. A Gerace, comune di residenza dell'attuale procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, ha invece prevalso nettamente il 'No' con il 67,38%

di Mario VetereData pubblicazione: 23-3-2026 ore 20:44Ultimo aggiornamento: 23-3-2026 ore 20:44

ROMA – L’esito referendario relativo alla riforma del sistema Giustizia con l’affermazione del ‘No’ in gran parte dell’Italia e della Calabria ha avuto nella provincia di Reggio Calabria un andamento in controtendenza, con l’affermazione del ‘Si’ che ha registrato il 53,09% dei consensi.
Dai dati diffusi dal ministero dell’Interno sulla piattaforma Eligendo, se nella città di Reggio Calabria si è registrato un quasi pareggio, con il ‘Sì’ al 50,81% e il ‘No’ al 49,19%, spiccano invece percentuali indicative in altri Comuni dell’area metropolitana.

A Platì è stato quasi un plebiscito per il ‘Sì’ che ha raggiunto l’89,63%. E ancora, a Sinopoli i favorevoli alla riforma hanno ottenuto l’85,61%, a San Luca l’82,39%, ad Africo il 78,70% e a Sant’Eufemia il 77,87%.
A Gerace, comune di residenza dell’attuale procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri ha prevalso nettamente il ‘No’ con il 67,38%.

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