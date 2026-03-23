lunedì 23 Marzo 2026

Schlein: “Questo è un messaggio al governo, batteremo Meloni alle prossime politiche”

"Abbiamo vinto. C’è una maggioranza del Pese che ha fermato una riforma sbagliata, resa ancora più bella dal fatto che eravamo dati spacciati solo qualche mese fa"

Data pubblicazione: 23-3-2026 ore 18:52Ultimo aggiornamento: 23-3-2026 ore 18:52

ROMA – “Possiamo dire che i giovani hanno fatto la differenza”. Lo dice la segretaria Pd, Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito a Roma.

“Abbiamo vinto. C’è una maggioranza del Pese che ha fermato una riforma sbagliata, resa ancora più bella dal fatto che eravamo dati spacciati solo qualche mese fa. I giovani per il 71% hanno votato no. Nonostante sia stato impedito ai fuori sede di votare. Il nostro impegno quando andremo al governo dí correggere questa stortura. A tutti dico restate mobilitati per costruire un’alternativa”.

“Primarie? Noi siamo testardamente unitari, sono pronta alle primarie e sono certa che troveremo un accordo e decideremo insieme le modalità”.

Noi batteremo Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. Questo voto però è un messaggio politico di cui tenere conto. Questa non è l’unica riforma costituzionale che il governo sta portando avanti, c’è anche il premierato che noi contestiamo. La riforma elettorale è un antipasto del premierato che noi contestiamo fortemente”.

“Questo voto è un messaggio per il Governo. Il governo rifletta sull’esito di questo voto. Si concentri sulle vere priorità. Questo voto è anche un messaggio per noi. Gli italiani vogliono una costituzione antifascista e vogliono che la si rispetti. Vogliamo costruire una proposta alternativa che risponda ai bisogni dei cittadini. Lavoreremo ogni giorno con la coalizione progressista per costruire l’alternativa”.

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