Schlein: “Questo è un messaggio al governo, batteremo Meloni alle prossime politiche”

ROMA – “Possiamo dire che i giovani hanno fatto la differenza”. Lo dice la segretaria Pd, Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito a Roma.

“Abbiamo vinto. C’è una maggioranza del Pese che ha fermato una riforma sbagliata, resa ancora più bella dal fatto che eravamo dati spacciati solo qualche mese fa. I giovani per il 71% hanno votato no. Nonostante sia stato impedito ai fuori sede di votare. Il nostro impegno quando andremo al governo dí correggere questa stortura. A tutti dico restate mobilitati per costruire un’alternativa”.

“Primarie? Noi siamo testardamente unitari, sono pronta alle primarie e sono certa che troveremo un accordo e decideremo insieme le modalità”.

“Noi batteremo Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. Questo voto però è un messaggio politico di cui tenere conto. Questa non è l’unica riforma costituzionale che il governo sta portando avanti, c’è anche il premierato che noi contestiamo. La riforma elettorale è un antipasto del premierato che noi contestiamo fortemente”.

“Questo voto è un messaggio per il Governo. Il governo rifletta sull’esito di questo voto. Si concentri sulle vere priorità. Questo voto è anche un messaggio per noi. Gli italiani vogliono una costituzione antifascista e vogliono che la si rispetti. Vogliamo costruire una proposta alternativa che risponda ai bisogni dei cittadini. Lavoreremo ogni giorno con la coalizione progressista per costruire l’alternativa”.