lunedì 23 Marzo 2026

Colombia, precipita un aereo militare con almeno 100 soldati a bordo

"Esorto tutti ad evitare speculazioni fino a quando non saranno disponibili informazioni ufficiali", ha scritto su X il ministro della Difesa Pedro Sánchez

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 23-3-2026 ore 18:29Ultimo aggiornamento: 23-3-2026 ore 18:58

ROMA – Un C-130 Hercules dell’Aeronautica Militare della Colombia è precipitato oggi poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo (Putumayo). Lo riferisce il ministro della Difesa Pedro Sánchez su X.

“Con profondo dolore comunico che un aereo Hercules della nostra Aeronautica Militare Colombiana ha subito un tragico incidente durante il decollo da Puerto Leguízamo (Putumayo), mentre trasportava truppe della nostra Forza Pubblica”, si legge nel tweet. “Le unità militari sono già sul posto; tuttavia, il numero delle vittime e le cause dell’incidente non sono ancora state accertate con precisione– prosegue il ministro. Secondo le prime informazioni, però, sarebbero 100 i soldati che si trovavano a bordo.

Sono stati attivati ​​tutti i protocolli di assistenza alle vittime e alle loro famiglie, nonché le relative indagini. Esprimo le mie più sincere condoglianze alle famiglie delle persone colpite e, per rispetto del loro dolore, esorto tutti ad evitare speculazioni fino a quando non saranno disponibili informazioni ufficiali. Questo è un evento profondamente doloroso per il Paese. Possano le nostre preghiere accompagnare e alleviare, in qualche misura, il dolore.

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