Colombia, precipita un aereo militare con almeno 100 soldati a bordo

ROMA – Un C-130 Hercules dell’Aeronautica Militare della Colombia è precipitato oggi poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo (Putumayo). Lo riferisce il ministro della Difesa Pedro Sánchez su X.

“Con profondo dolore comunico che un aereo Hercules della nostra Aeronautica Militare Colombiana ha subito un tragico incidente durante il decollo da Puerto Leguízamo (Putumayo), mentre trasportava truppe della nostra Forza Pubblica”, si legge nel tweet. “Le unità militari sono già sul posto; tuttavia, il numero delle vittime e le cause dell’incidente non sono ancora state accertate con precisione– prosegue il ministro. Secondo le prime informazioni, però, sarebbero 100 i soldati che si trovavano a bordo.

#COLOMBIA | Un avión militar tipo Hércules C130, se accidentó en Putumayo poco después del despegue. A bordo iban 110 militares.



Equipos de rescate ya operan en la zona y han logrado evacuar a varios sobrevivientes, mientras continúan las labores de búsqueda.



🎥 Imágenes… pic.twitter.com/7Z3NtUrLUr — Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) March 23, 2026

“Sono stati attivati ​​tutti i protocolli di assistenza alle vittime e alle loro famiglie, nonché le relative indagini. Esprimo le mie più sincere condoglianze alle famiglie delle persone colpite e, per rispetto del loro dolore, esorto tutti ad evitare speculazioni fino a quando non saranno disponibili informazioni ufficiali. Questo è un evento profondamente doloroso per il Paese. Possano le nostre preghiere accompagnare e alleviare, in qualche misura, il dolore.