Propaganda Live, questa sera lo speciale referendum. Anticipazioni e ospiti

ROMA – Propaganda Live torna eccezionalmente di lunedì con una puntata speciale dedicata al referendum sulla Giustizia. Il programma condotto da Diego Bianchi andrà in onda anche questa sera a partire dalle 21:15 su La7.

La puntata sarà incentrata sui risultati del voto, analizzati e commentati da Marianna Aprile insieme al cast di giornalisti di Propaganda, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata, per offrire uno sguardo approfondito sull’esito della consultazione.

LE ANTICIPAZIONI

Sarà mandato in onda un reportage firmato da Diego Bianchi, dedicato agli ultimi giorni della campagna referendaria, tra le ragioni del “Sì” e del “No”, raccontando atmosfere, voci e tensioni che hanno accompagnato la chiusura del confronto.

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Ad arricchire la serata, per la prima volta in tv con il nuovo singolo, i Subsonica, con una performance dal vivo tra sonorità elettroniche e rock. Spazio anche ai monologhi di Andrea Pennacchi, Carmine Del Grosso e Monir Ghassem, che porteranno sul palco riflessioni e racconti legati all’attualità e al clima del Paese.

Non mancherà la satira di Makkox e la consueta Social Top Ten, che raccoglierà i momenti più curiosi, discussi e sorprendenti della settimana.