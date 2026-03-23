Referendum Giustizia, la vignetta di Natangelo: “Vi abbiamo fatto un ‘No’ così”

ROMA – “Vi abbiamo fatto un no così”. Il fumettista Natangelo commenta così il risultato del referendum sulla giustizia che si è svolto il 22 e il 23 marzo. Il ‘No’, in rosso brillante, campeggia nella vignetta, un riferimento un immaginario ironico che archivia la questione riforma della giustizia.

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Nel pomeriggio, Natangelo ha anche aggiunto un altro tassello, scrivendo: “Mi ha chiamato il ministero dell’interno e mi ha detto che finché non arriva la vignetta con Travaglio sull’elefante la vittoria del NO non può essere certificata. Quindi, a grande richiesta, con la solita grande sobrietà, eccola”.

Questa mattina, il fumettista aveva pubblicato una vignetta per l’ultima giornata di voto che raccontava l’ipotetico nervosismo di Giorgia Meloni in vista del risultato alla chiusura dei seggi, programmata per le 15 di oggi. “Nervosa io?? Io so’ s-s-erenissima! Sò tutte fregnacce daa’ s-s-sinistra”, diceva la presidente del Consiglio nell’immagine.