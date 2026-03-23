lunedì 23 Marzo 2026

VIDEO | Meloni ammette la sconfitta: “Resta il rammarico per un’occasione persa”

Il primo commento sui social della premier: "Gli italiani si sono espressi con chiarezza, Andremo avanti con rispetto verso l'Italia e verso il suo popolo"

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 23-3-2026 ore 16:54Ultimo aggiornamento: 23-3-2026 ore 16:56

ROMA – “Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”. Così la premier Giorgia Meloni commenta sui social la vittoria del No al referendum sulla giustizia.

“La sovranità appartiene al popolo, e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il Governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L’abbiamo sostenuta fino in fondo, e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. E i cittadini hanno deciso, e noi come sempre rispettiamo la loro decisione”.

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