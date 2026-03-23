È morto a 43 anni il proprietario di OnlyFans, Leonid Radvinsky

Foto da Facebook

ROMA – È morto a 43 anni Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans. A renderlo noto è la stessa piattaforma di contenuti erotici a pagamento. “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro“, fa sapere un portavoce. “La sua famiglia ha chiesto che venga rispettata la propria privacy in questo momento difficile”, ha aggiunto.

Di origini ucraine, era nato ad Odessa, per poi trasferirsi con la famiglia negli Stati Uniti. Negli Usa si è laureato in Economia alla Northwest University di Chicago. Il vero salto è arrivato nel 2018 quando Radvinsky ha acquisito la quota di maggioranza di OnlyFans tramite la sua società Fenix International, assumendo la carica di amministratore.

La piattaforma ha, poi, visto una crescita esponenziale nel periodo del Covid-19, con numerosi profili nati per creare profitto durante le restrizioni. Secondo quanto scrive Forbes, Radvinsky lascia un patrimonio miliardario di circa 1,9 milioni di dollari al giorno. Radvinsky è diventato noto come fondatore di MyFreeCams, una delle piattaforme di webcam più grande al mondo. Secondo quanto riportato da Forbes lo scorso agosto,il 43enne era in trattative per vendere OnlyFans in un accordo che avrebbe valutato la società 8 miliardi di dollari.