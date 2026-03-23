Operaio 22enne muore sul lavoro nel padovano. Un collega tenta di salvarlo e rimane ferito

VENEZIA – Un giovane operaio è morto sul lavoro (e un altro è rimasto ferito) a Selvazzano Dentro, nel padovano. Si tratta di un 22enne senegalese deceduto in un capannone della ditta Boldrin a Caselle di Selvazzano. E dunque “la sequenza di infortuni mortali non rallenta, non si ferma. Le misure adottate -protocolli, formazione, campagne di sensibilizzazione- arrivano fino ad un certo punto. Ma manca ancora qualcosa per invertire questa tendenza”, dichiara Roberto Toigo, segretario della Uil Veneto, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia della vittima.

LA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA

Il ragazzo – secondo la ricostruzione condivisa dal Corriere della Sera – stava utilizzando un macchinario destinato allo srotolamento e al taglio a cesoia di alcune lamiere quando si sarebbe accorto della mancanza di liquido lubrificante. Nell’operazione di rabocco, sarebbe rimasto incastrato all’interno del cilindro del macchinario. Un collega ha provato a salvarlo, ma è rimasto ferito alla mano destra.

“Nel nostro congresso regionale di maggio proveremo a proporre nuove idee e una lettura diversa del fenomeno. Nel frattempo, abbiamo chiesto un incontro alla Regione e in aprile ci sarà una riunione del Comitato regionale di coordinamento: sarà un’occasione importante per riportare al centro del dibattito il tema della salute e della sicurezza sul lavoro, così come cerchiamo di fare noi ogni giorno”, aggiunge Toigo.

“Le cause che producono l’infernale e insostenibile catena degli omicidi sul lavoro sono arcinote: sono figlie della precarietà, della progressiva riduzione delle tutele, del ricatto che viene esercitato sui settori più fragili della forza lavoro, della ricerca del massimo profitto e dell’assenza di controlli, della sostanziale impunità di cui godono i padroni e i responsabili delle aziende”, protesta Daniela Ruffini, segretaria provinciale del Prc di Padova.

FURLAN-SBROLLINI: “ALTRA MORTE INACCETTABILE”

“La morte del giovane operaio di 22 anni nel Padovano è una tragedia che colpisce profondamente e che non può lasciarci indifferenti. Morire di lavoro, nel 2026, è inaccettabile”. Lo dichiarano le senatrici di Italia Viva, Annamaria Furlan e Daniela Sbrollini.

“Da troppo tempo assistiamo a una sequenza di incidenti che non possono essere considerati fatalità. Non bastano interventi tampone o misure emergenziali adottate sull’onda della commozione. Da almeno tre anni chiediamo in Parlamento interventi concreti e strutturali per fermare la scia di infortuni e morti sul lavoro, ma le risposte sono state finora insufficienti. Servono più controlli, più formazione, investimenti seri sulla sicurezza e una responsabilizzazione reale lungo tutta la filiera produttiva. È necessario agire subito e in modo sistemico, perché ogni ritardo si traduce in nuove tragedie. Alla famiglia del giovane lavoratore e ai suoi colleghi va il nostro cordoglio più sincero”, concludono.