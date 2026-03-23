Jessica Foster, la soldatessa Usa che ha conquistato il popolo Maga non esiste: è frutto dell’IA

Foto da Instagram

ROMA – L’account ormai è stato cancellato per violazione delle norme di Instagram, ma le immagini della soldatessa americana Jessica Foster continuano a rimbalzare sui social. Bionda, sorridente e impegnata: una giovane in carriera che ha entusiasmato l’intero popolo Maga e i seguaci repubblicani Donald Trump, con il quale risultano diversi scatti. La ragazza, però, è stata realizzata con l’intelligenza artificiale. A scoprirlo è stato il Washington Post che ha indagato sul fenomeno social e verificato che non esiste nessun documento a riprova della sua esistenza o della sua presenza nell’esercito Usa.

Army blonde Jessica Foster has gained more than a million followers since she began posting on Instagram four months ago.



But Foster is an illusion — a fake woman who experts say was probably created by AI. https://t.co/thdAVW352D pic.twitter.com/VxiWhWdoiJ — The Washington Post (@washingtonpost) March 21, 2026

D’altronde, gli scatti in posa avevano destato qualche perplessità: il selfie con Trump, poi con Putin, l’incontro con Volodymyr Zelensky. Poi la foto su una nave da guerra per l’operazione Epic Fury in Iran e quella al “Board of peace” per Gaza, che nell’immagine era diventato “Boarder”. Tra i vari post, le foto con le maglie attillatissime e i piedi in bella vista. Jessica contava milioni di followers e centinaia di like e commenti. L’account, prima di sparire, era anche collegato a un profilo su OnlyFans.

Thousands have swooned over this MAGA dream girl. She’s made with AI.



The beautiful Army blonde Jessica Foster has posed with an F-22 Raptor fighter jet, donned camouflage in the desert and walked a tarmac with President Donald Trump on the first day of the strikes on Iran. pic.twitter.com/rrCj0RdTMV — Justice in 2026 (@JusticeIn2025) March 21, 2026

Interpellato in merito, l’esercito statunitense ha dichiarato al Washington Post di non aver trovato alcuna traccia di una persona con quel nome. Quello dei profili creati con immagini realizzate dall’IA è un fenomeno che ha preso piede in tempi recenti e quello di Jessica Foster non è isolato. Su TikTok, Instagram e X sono proliferati i profili di donne generate con l’intelligenza artificiale. La Bbc ha raccontato come, dallo scoppio della guerra in Iran, sono arrivati online profili di soldatesse che lanciavano messaggi filo-iraniane. Nel Paese del Golfo Persico, però, la leva militare è vietata per le donne.