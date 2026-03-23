Garlasco, “Chiara lottò con l’assassino”: la consulenza decisiva cambia l’ora dell’omicidio. E Stasi ha un’alibi

ROMA – Lividi, ematomi, abrasioni su braccia e gambe: sul corpo di Chiara Poggi segni tangibili raccontano che, prima di morire, la 26enne di Garlasco, quella mattina del 13 agosto del 2007, avrebbe lottato strenuamente e fino alla fine contro il suo, o i suoi assassini. L’esclusiva del Tg 1 ha svelato parte dei contenuti della perizia che esattamente un mese fa, il 23 febbraio scorso, l’anatomopatologa Cristina Cattaneo ha depositato alla Procura di Pavia.

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Dalla consulenza, che avrebbe dovuto essere top secret, emergono così indiscrezioni che, se confermate, rappresenterebbero di fatto una svolta decisiva al cold case più mediatico d’Italia. Infatti, l’esito dell’esame della perita potrebbe cambiare ora e modalità della morte di Chiara Poggi e portare così persino all’uscita dalla scena del delitto di Alberto Stasi, l’allora fidanzato, condannato per il delitto.

LE RIVELAZIONI, COSA EMERGEREBBE

Nelle circa 300 pagine della nuova consulenza, l’anatomopatologa Cattaneo porterebbe alla luce segni di colluttazione sul corpo di Chiara Poggi che non si sarebbe limitata a cercare di difendersi, ma avrebbe reagito a lungo e con tenacia nei confronti del suo aggressore, per cercare di sopravvivere. Ci sarebbe quindi stata una violenta colluttazione tra la vittima e il suo assassino: tanto basta per spostare la finestra temporale del delitto di Chiara Poggi. Se quindi venisse confermato un orario diverso da quello ipotizzato nei processi precedenti, l’alibi di Alberto Stasi (già condannato in via definitiva) potrebbe essere rivalutato, aprendo la strada a una possibile revisione del processo.

UN NUOVO ORARIO DEL DELITTO

Fino ad oggi la verità giudiziaria dice che l’omicidio è avvenuto in una finestra temporale lampo di appena 23 minuti: tra 9.12 della mattina, con la disattivazione dell’allarme della villetta Poggi, e le 9.35, quando Stati accende il suo pc dalla sua camera. Ma, secondo quanto riferito dalla indiscrezioni, l’aggressione non sarebbe stata rapida, si sarebbe svolta in due fasi, tra il piano terra e le scale e Chiara sarebbe morta almeno mezz’ora dopo aver fatto colazione. Questo sposterebbe la sua morte più tardi delle 9.35, si ipotizzerebbe invece tra le 11 e le 11,30. E di conseguenza, prende forza l’alibi di Stasi che a quell’ora era impegnato davanti al pc, a casa sua.

COSA CAMBIA PER ANDREA SEMPIO

Al contrario, l’eventuale scenario della colluttazione e dell’orario posticipato aggraverebbe la posizione del nuovo indagato, Andrea Sempio. Darebbe infatti più corpo agli indizi, seppur non decisivi, emersi nella perizia relativa al Dna trovato nelle unghie di Chiara, in quanto è lecito pensare che vi siano delle tracce rimaste sul corpo della vittima dopo uno scontro fisico intenso con l’aggressore. E anche l’alibi di Sempio- già finito tra le polemiche per via dello scontrino contestato- andrà approfondito, rispetto al nuovo arco temporale che sarebbe emerso.

DUE ARMI CONTRO CHIARA

La consulenza di Cattaneo farebbe anche riferimento alla compatibilità tra le ferite di Chiara a due diversi oggetti utilizzati come armi contro di lei. Il che pone degli interrogativi, di nuovo, su quante persone fossero presenti in casa Poggi al momento dell’omicidio e con che ruolo. In particolare su questo punto Cattaneo è stata ascoltata dagli investigatori e inquirenti per un approfondimento, pochi giorni dopo la deposizione della sua relazione.