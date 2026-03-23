lunedì 23 Marzo 2026

Playoff Mondiali, Chiesa non disponibile: convocato Cambiaghi

Inizia oggi a Coverciano il raduno della Nazionale

Data pubblicazione: 23-3-2026 ore 10:47Ultimo aggiornamento: 23-3-2026 ore 10:47

ROMA – Inizia oggi a Coverciano il raduno della Nazionale, che nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista della semifinale dei playoff mondiali con l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo.

Il calciatore Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi.

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