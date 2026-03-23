Una donna è stata trovata morta al liceo ‘Vivona’ di Roma: potrebbe trattarsi di suicidio

ROMA – Una donna è stata trovata morta a Roma al liceo ‘Vivona’ all’Eur. La scoperta al mattino, al momento dell’apertura. Il corpo sembra si trovasse vicino alle scale di emergenza. La vittima sarebbe stata in pigiama e non sembra risulti essere una insegnante, dipendente e studentessa della scuola. Il liceo è stato chiuso. “Si comunica che, a causa di una situazione di particolare gravità verificatasi nelle immediate vicinanze della sede di via della Fisica- si legge sul sito- tale sede rimarrà chiusa per l’intera mattinata scolastica. La decisione è stata assunta in via precauzionale, per motivi di sicurezza e a tutela dell’intera comunità scolastica”. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini.

Secondo l’ipotesi fatta dagli inquirenti, potrebbe trattarsi di un suicidio. La vittima, avrebbe circa 40 anni e potrebbe essere una signora che stava attraversando un periodo di depressione. La sua scomparsa era stata denunciata dai familiari. Si sarebbe allontanata da casa in macchina, raggiungendo la scuola nella notte, salendo nella parte alta dell’edificio attraverso le scale antincendio o grazie anche a delle impalcature presenti dal momento che sono in corso dei lavori di rifacimento. Quindi la caduta nel vuoto e la morte sul colpo.