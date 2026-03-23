E’ cominciato a Bruxelles il secondo modulo del corso del Parlamento Ue per giovani cronisti

(di Alessio Pisanò)

BRUXELLES – Offrire ai giovani giornalisti europei una comprensione approfondita del funzionamento dell’Unione europea, con un focus specifico sul Parlamento europeo. È questo l’obiettivo del “Training Programme for Young European Journalists”, il corso organizzato dalla Direzione generale Comunicazione dell’Eurocamera, giunto alla sua quarta edizione per il modulo di Bruxelles, in programma da questa mattina a domani sera. Il programma si articola in due moduli: una prima fase nei Paesi membri e una seconda nella capitale belga. Per quanto riguarda l’Italia, il primo modulo si è svolto a Bologna, ospitato dall’agenzia Dire, mentre negli altri Paesi partecipanti la formazione iniziale si è tenuta a livello nazionale. Il secondo modulo riunisce invece a Bruxelles i partecipanti provenienti da tutta Europa. Nel corso delle due giornate, i giovani avranno accesso diretto alle strutture stampa del Parlamento europeo, inclusi studi radio-tv e servizi audiovisivi, oltre a confrontarsi con corrispondenti e funzionari europei. Previsti anche incontri con eurodeputati su temi centrali dell’attuale legislatura, tra cui crisi abitativa, contrasto alla disinformazione, politiche climatiche e ambientali e sicurezza e difesa. Tra i momenti chiave del programma figurano i press point con gli europarlamentari Irene Tinagli, Tomas Tobé, Bas Eickhout e Urmas Paet, oltre a un panel dedicato al ruolo dei media nel contrasto alle campagne di disinformazione e alle interferenze straniere. Spazio anche alla formazione pratica con il workshop “From Policies to Social Media”, in cui i partecipanti, divisi in gruppi internazionali, lavoreranno come una vera newsroom per produrre contenuti multimediali destinati ai social su temi europei. L’obiettivo è sviluppare un racconto giornalistico efficace e accessibile a un pubblico europeo, combinando linguaggi e piattaforme diverse. Il programma si concluderà con la presentazione dei lavori realizzati e un confronto con giornalisti senior e corrispondenti basati a Bruxelles, prima delle conclusioni affidate alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.