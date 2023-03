Starbucks apre a Roma in piazza Montecitorio

ROMA – Un espresso, un cappuccino o forse un Frappuccino, la bevanda simbolo. Tra un mese gli onorevoli in pausa da una seduta potranno scegliere di rilassarsi in uno Starbucks. La catena statunitense sta per aprire un punto vendita in piazza Montecitorio, di fronte alla Camera dei deputati. Sarà un negozio su tre piani, che prende il posto di un bar-ristorante. I lavori sono già iniziai e da ieri i cartelloni verdi e bianchi di Starbucks campeggiano sulle porte e sulle vetrate. “Come essere tra amici”, si legge sulla gigantografia di due donne sedute a sorseggiare un caffè.

