Tg Cultura, edizione del 23 marzo 2023

POMPEI, TROVATI NUOVI REPERTI NELLO SCAVO DI CIVITA GIULIANA

Un carro cerimoniale decorato con rilievi d’argento, una stalla con un sauro bardato, due vittime dell’eruzione di cui furono eseguiti i calchi, una stanza dove abitavano tre schiavi, forse una piccola famiglia. Sono i nuovi reperti emersi dallo scavo di Civita Giuliana, il sito sottratto agli scavi clandestini grazie a un protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e il Parco Archeologico di Pompei, siglato nel 2019. “Lavoriamo affinché il sito di Civita Giuliana possa entrare a pieno titolo nei circuiti di visita del sistema Pompei, come anche le ville di Boscoreale, Oplontis-Torre Annunziata e Castellamare di Stabia”, ha detto il direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel.

UFFIZI TRA I 20 SITI TOP AL MONDO E MIGLIOR MUSEO ITALIANO

Gli Uffizi tra i venti musei top del pianeta e “miglior museo italiano al mondo” nel 2023. L’importante doppio riconoscimento per le Gallerie dirette da Eike Schmidt arriva dal sito internazionale American Art Awards, che ogni anno stila la classifica World Art Awards, selezionando 20 tra i più affascinanti spazi tra gallerie e musei di tutto il globo. Tra i criteri chiave della scelta, la reputazione nel settore, l’importanza delle mostre organizzate, i programmi socio-educativi messi in campo, gli artisti rappresentati, il numero dei visitatori ed altri ancora.

L’UNPLI PREMIA LE 18 MIGLIORI SAGRE ITALIANE DEL 2022

Un marchio di qualità rilasciato alle migliori sagre italiane dall’Unione Nazionale Pro Loco, che ha stilato un elenco di 18 eventi risultati eccellenti nel 2022. Coinvolgendo tutto il Paese, il riconoscimento identifica le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati ai territori, rappresentative della storia e della tradizione e che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. “La nostra organizzazione, che in Italia organizza attraverso le Pro Loco circa 20mila sagre, vuole migliorarsi e farsi sempre di più eccellenza. Attraverso questo marchio di qualità si dà l’occasione ai territori di mettere in mostra i propri prodotti e le proprie eccellenze locali”, ha detto il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina.

DANIELE SILVESTRI ANNUNCIA IL SUO NUOVO TOUR ‘ESTATE X’

Daniele Silvestri annuncia il suo nuovo tour. Dopo ‘Teatri X’, ora è pronto per ‘Estate X’, una tournée estiva nei più importanti Festival della penisola. Sarà lì che Daniele, aiutato dalla sua sorprendente ed eclettica band, cambierà ancora una volta atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi. Registrato subito il sold out nella data romana del 19 maggio, con ‘Estate X’ l’artista torna nella Capitale il 25 luglio e aggiunge tanti nuovi appuntamenti in tutta Italia, da Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, che lo vedrà esibirsi il primo luglio, a Prato, dove Silvestri canterà il primo settembre.