È esplosa la primavera o tornerà l’inverno? Il meteo dei prossimi giorni, con qualche sorpresa

ROMA – Tiriamo fuori gli abiti primaverili o continueremo a indossare quelli invernali? I meteorologi suggeriscono di preparare il cambio di stagione: le previsioni dicono che la colonnina di mercurio è destinata a registrare temperature sempre più alte. Il sole delle ultime ore dovrebbe perdurare per tutto il weekend e portare un caldo ancora maggiore tra sabato e domenica. Durante il giorno stabili i 20° ma si potrebbe andare anche oltre, fino a 25/26°, con picchi estivi in Sicilia e Sardegna. Tutta ‘colpa’ del promontorio anticiclonico a matrice africana. Non sono previste piogge fino a domenica, poi qualche precipitazione a inizio della prossima settimana. Attenzione però: la perturbazione atlantica che attraverserà l’Italia la prossima settimana a partire da domenica 26 marzo dovrebbe portare con sé anche un brusco calo della temperatura, che tuttavia non dovrebbe durare a lungo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it