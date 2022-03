Turismo, ancora cantieri estivi sulla Ferrara-Mare: “Basta, fermate Anas”

FERRARA – Ci risiamo: anche quest’anno si annunciano cantieri d’agosto sulla Ferrara Mare, la superstrada che porta ai lidi estensi. E la cosa è stata presa malissimo da quelle parti. Ancora una volta l’ultimo tratto di viaggio dei turisti diretti alle valli di Comacchio o al mare rischia di essere un percorso ad ostacoli tra i cantieri.

“E’ necessario tutelare il territorio dal gravissimo danno che i lavori estivi alla Ferrara Mare possono portare al turismo”, alzano la voce i consiglieri provinciali di centrodestra chiedendo che Anas riprogrammi i lavori. Il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni si appella al ministro delle Infrastruttire Enrico Giovannini: la Ferrara Mare, gli ricorda, è percorsa da “migliaia e migliaia di famiglie” in vacanza, in particolare nei weekend, e “l’economia di centinaia di aziende turistiche si basa su questo turismo stagionale”. Ma allora perchè i lavori per rifare il manto stradale deteriorato dai camion in estate nonostante “le reiterate proteste delle associazioni di categoria e dagli enti locali”. Balboni teme disagi e danni e chiede a Roma “di garantire la massima celerità degli interventi anche mediante lavoro straordinario e notturno e di evitare che ogni anno si ripeta lo stesso inconveniente”.

Dalle parti di Ferrara i cantieri estivi sono vissuti come una beffa specie dopo gli annunci sui fondi Pnrr per rendere più accessibili zone come il Delta del Po. Ovvero, “un’oasi naturalistica tornata meta delle famiglie alla ricerca di svago a contatto con la natura, dopo i mesi difficili della pandemia. C’è un problema, però: le vie di comunicazione. A cominciare dalla Ferrara-Mare che si appresta anche quest’anno a essere la croce dei vacanzieri e non solo“, afferma il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, appoggiato dal sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri.

Il sindaco di Comacchio ha già scritto una lettera agli enti coinvolti per chiedere la sospensione dei cantieri nei mesi estivi sulla Ferrara mare, non soltanto a ridosso del Ferragosto. “Non vorremmo che i disagi dello scorso anno si dovessero ripetere ancora”. Ma l’appello pare inascoltato. Si torna però alla carica facendo notare che se il Parco del Delta “è, per stessa ammissione dell’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, ‘un brand molto forte di un turismo naturalistico’, le vie per arrivarci sembrano impervie. I tanti appelli, ed anche l’interrogazione presentata un anno fa in Assemblea legislativa da Bergamini, sono caduti nel vuoto”.

Servirebbe più coordinamento tra Anas, Regione ed enti locali per la gestione dei lavori sulla Ferrara-Mare. “Abbiamo richiesto spiegazioni sulla dilatazione dei tempi di consegna di varie opere, che vengono interrotte e riprese da alcuni anni. Ci era stata assicurata maggiore attenzione, ma evidentemente non ci sono stati sviluppi, se anche Cna si appresta a chiedere risarcimenti per gli operatori costieri, danneggiati dai cantieri che dovrebbero interessare la Ferrara-Mare per l’intera stagione estiva”, afferma Bergamini.

“Questa gravissima situazione che, anche quest’anno porterà lavori per tutta la stagione estiva, creerà danni pesantissimi al settore del turismo e non solamente agli operatori economici, ai cittadini e a tutti coloro che cercheranno di raggiungere nel periodo più caldo dell’anno il litorale comacchiese”, dicono i consiglieri provinciali di centrodestra temendo anche un appesantimento sulle strade provinciali “già in grande sofferenza”. Di qui l’invito al presidente della Provincia, Michele Padovani a convocare in tempi rapidissimi un tavolo con Anas per fermare i cantieri: “Non vogliamo più essere complici di un metodo di lavoro che Anas non condivide con nessuna delle parti in causa”.