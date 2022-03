Centrodestra, Meloni: “Stato di salute non ottimo, alleati vogliono vincere o frenare FdI?”

ROMA – “Lo stato di salute del centrodestra non è ottimo: è chiaro nei fatti. Io chiedo chiarezza: voglio un centrodestra orgoglioso che non insegue le sirene della sinistra. In tutta franchezza quello a cui non so rispondere oggi è se per Lega e Forza Italia sia prioritario far vincere il centrodestra o mettere un freno a Fdi. E questa risposta non la posso dare io”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, intervistata da ilmessaggero.it.

“Io sono sempre stata nel centrodestra- continua Meloni- non ho mai fatto accordi con la sinistra, siamo leali. Ora chiedo chiarezza agli altri. Sulle amministrative siamo disponibili a valutare le situazioni, ma non sempre viene lo stesso dagli altri. Aspetto ancora l’ok di FI sul sindaco uscente di Verona e aspetto di capire il pensiero di Lega e FI sulla ricandidatura di Musumeci, visto che mi pare che gli uscenti sono ricandidati se non ci sono ragioni contrarie”.

Salvini è “l’unico leader in Italia”, come ha detto Silvio Berlusconi? “Quella frase mi ha incuriosito, l’ho trovata particolare, ma penso che i leader non si decidano a tavolino ma li decidono gli italiani. Posso rimanerci male perché magari è una frase che non mi sarei aspettata, ma non cambia molto”. Lo dice la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, intervistata da ilmessaggero.it.