Minacce al comandante della polizia municipale di Arzano, due misure cautelari

NAPOLI – Due persone sono state raggiunte da misura cautelare per aver minacciato il comandante della polizia municipale di Arzano (Napoli) Biagio Chiariello. Un uomo di 39 anni, Mariano Monfregolo, è finito in carcere, mentre per un 21enne è stata disposta la misura del divieto di dimora in Regione Campania. I due sono accusati di minaccia a pubblico ufficiale aggravata dalle modalità mafiose. L’ordinanza di custodia, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia partenopea, è stata eseguita oggi dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Mariano Monfregolo è il fratello di Giuseppe Monfregolo, boss di Arzano scarcerato di recente. I fatti si sono verificati nello svolgimento di controlli svolti dalla polizia municipale, insieme all’arma dei carabinieri, nel complesso abitativo della 167 di Arzano in relazione all’occupazione abusiva di alloggi popolari e ad abusi edilizi.

