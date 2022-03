ROMA – Scivolone in diretta per Alessandro Di Battista. L’ex esponente del Movimento 5 Stelle, ospite su La7 della trasmissione ‘DiMartedì’, parlando della guerra in Ucraina ha dichiarato: “Due settimane fa questi missili supersonici Putin non li aveva ancora utilizzati“. In realtà, le armi a cui si riferiva ‘Dibba’ sono i missili ipersonici, come gli ha prontamente fatto notare il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova (+Europa), anch’egli ospite nello studio di Giovanni Floris.

A quel punto, Di Battista ha provato a ribattere al sottosegretario: “Non è il mio campo, grazie a Dio sono obiettore di coscienza“. Ma Della Vedova ha lanciato un’altra stoccata all’ex grillino: “Anche io, ma leggo”. Dibba, apparso in difficoltà, ha chiuso la questione dichiarando: “D’accordo, la pensiamo in maniera diversa”.