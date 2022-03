Morta in un incidente a 19 anni, donati i suoi organi

BARI – Sono stati donati cuore, polmoni, fegato, reni e pancreas di Elisa, la giovane di 19 anni morta a una settimana di distanza dal tremendo incidente stradale avvenuto sulla provinciale 240 tra Conversano e Rutigliano (Bari) lo scorso 15 marzo. A dare il consenso alla donazione sono stati i familiari della 19enne.

Il Centro regionale trapianti coordinato da Loreto Gesualdo ha messo in moto la procedura nazionale, equipe chirurgiche sono arrivate da Palermo per il prelievo del cuore, da Firenze per i polmoni, per pacreas e rene da Pisa mentre l’altro rene e il fegato saranno trapiantati a Bari. Determinante, per la buona riuscita delle operazioni è stata la perfetta sinergia fra le equipe chirurgiche e anestesiologiche arrivate da tutta Italia per eseguire nella notte tra lunedì e martedì il prelievo degli organi. A coordinare le attività è stato Vincenzo Malcangi, responsabile delle donazioni del Policlinico di Bari.

“Esprimo il mio personale cordoglio e quello dell’azienda Policlinico alla famiglia della donatrice e profonda gratitudine per la sensibilità dimostrata in un momento così drammatico come quello della perdita della giovane figlia. Un gesto di solidarietà che offrirà nuove opportunità di vita alle persone in attesa di trapianto”, conclude il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore.