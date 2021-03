Brazilian economists warn: “No more time for sterile debates and false news”

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – The daily worsening of the pandemic with the collapse of the health system in several states in Brazil, led a group of economists and businessmen to prepare the document “The Country Demands Respect; Life Needs Science and Good Government – Open Letter to Society Regarding Measures to Combat Pandemic, ”which details the economic and social impacts attributed to the pandemic.

The letter was sent to the leaders of the Executive, Legislative and Judiciary branches and had, until this Monday (22), more than 1500 signatures. Despite not mentioning President Jair Bolsonaro, the text severely criticizes the actions of the federal government in relation to the lack of coordination in facing the pandemic and calls for a new approach in the face of the crisis.

“We are on the threshold of an explosive phase of the pandemic and it is essential that, from now on, public policies are based on data, reliable information and scientific evidence. There is no more time to waste on sterile debates and false news. We need to be guided by successful experiences, by low-cost and high-impact actions, by initiatives that can actually reverse the unprecedented situation that the country is experiencing”, says the document.

Four measures are listed as indispensable for combating the pandemic, starting with the mass vaccination which, according to the text, “has a high private and social benefit, and a comparatively low cost”. The authors are emphatic in stating that “it is unreasonable to expect a recovery in economic activity in an uncontrolled epidemic”. Encouraging the use of the mask, both with free distribution and with educational guidance, and the implementation of social distance measures are other urgent measures mentioned in the letter. For the group, the example of government leaders in complying with these measures is fundamental in combating Covid-19, stating that “messages contrary to preventive measures affect its adoption by the population, leading to an increase in contagion”.

Finally, the letter calls for the creation of a national coordination mechanism to combat the pandemic, guided by a committee of scientists and specialists. They demand that the federal government stop sabotaging governors and assume the coordination of the crisis. Last week, Bolsonaro filed an unconstitutionality lawsuit with the Supreme Court against lockdown actions in the Federal District, Bahia and Rio Grande do Sul.

BRASILE. IMPRENDITORI SCRIVONO AL GOVERNO: GESTISCA LA PANDEMIA

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Il quotidiano aggravarsi della pandemia di Covid-19, a cui si aggiunge il collasso del sistema sanitario in diversi Stati del Brasile, ha portato un gruppo di economisti e imprenditori a redigere un documento intitolato ‘Il Paese esige rispetto. La vita ha bisogno di scienza e buon governo – Lettera aperta alla società sulle misure per combattere la pandemia’ (‘O Pais Exige Respeito. A Vida Necessita da Ciencia e do Bom Governo – Carta Aberta a Sociedade Referente a Medidas de Combate a Pandemia). Nel testo si descrivono gli impatti economici e sociali attribuiti alla pandemia.

La lettera è stata inviata ai leader del governo, del parlamento e della magistratura, e ha ottenuto, fino a ieri, più di 1.500 firme. Nonostante non venga citato esplicitamente il presidente Jair Bolsonaro, nel testo si critica con severità le azioni del governo federale rispetto alla mancanza di coordinamento nell’affrontare la pandemia e si chiede un nuovo approccio di fronte alla crisi.

Nella lettera si legge: “Siamo alle soglie di una fase esplosiva della pandemia ed è fondamentale che, d’ora in poi, le politiche pubbliche siano basate su dati, informazioni affidabili ed evidenze scientifiche. Non c’è più tempo da perdere in dibattiti sterili e notizie false. Dobbiamo essere guidati da esperienze di successo, da azioni a basso costo e ad alto impatto, da iniziative che possano effettivamente invertire la situazione senza precedenti che sta vivendo il Paese”.

Quattro misure sono indicate come “indispensabili per combattere la pandemia”, a cominciare dalla vaccinazione di massa che, secondo il testo, “comporta elevati benefici privati e sociali, con un costo relativamente contenuto”. Secondo gli autori, “non è ragionevole aspettarsi una ripresa dell’attività economica in un’epidemia incontrollata”. Incoraggiare l’uso della mascherina, sia con distribuzione gratuita che attraverso linee guida educative, nonché l’attuazione del distanziamento sociale sono altre misure urgenti menzionate nella lettera. Per il gruppo, l’esempio dato dai leader di governo nel rispettare queste misure è fondamentale per combattere il Covid-19. “I messaggi contrari alle misure preventive- si afferma nel testo- influenzano la loro adozione da parte della popolazione, portando a un aumento del contagio”.

Infine, la lettera chiede la creazione di un meccanismo di coordinamento nazionale per combattere la pandemia, guidato da un comitato di scienziati e specialisti. Si domanda al governo federale di smettere di sabotare i governatori e di assumere la gestione della crisi. La scorsa settimana, Bolsonaro ha intentato una causa di incostituzionalità presso la Corte suprema contro i lockdown implementati nel Distretto Federale, Bahia e Rio Grande do Sul.

“NÃO HÁ MAIS TEMPO PARA PERDER EM DEBATES ESTÉREIS E NOTÍCIAS FALSAS” ALERTAM ECONOMISTAS E EMPRESÁRIOS

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – O agravamento diário da pandemia com o colapso do sistema de saúde em diversos estados do Brasil, levou um grupo de economistas e empresários a elaborar o documento “O País Exige Respeito; a Vida Necessita da Ciência e do Bom Governo – Carta Aberta à Sociedade Referente a Medidas de Combate à Pandemia”,que detalha os impactos econômicos e sociais atribuídos à pandemia.

A carta foi encaminhada aos representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e contava, até essa segunda-feira (22), com mais de 1500 assinaturas. Apesar de não mencionar o presidente Jair Bolsonaro, o texto faz severas críticas à atuação do governo federal em relação à falta de coordenação no enfrentamento da pandemia e cobra uma nova postura diante da crise.

“Estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia e é fundamental que a partir de agora as políticas públicas sejam alicerçadas em dados, informações confiáveis e evidência científica. Não há mais tempo para perder em debates estéreis e notícias falsas. Precisamos nos guiar pelas experiências bem-sucedidas, por ações de baixo custo e alto impacto, por iniciativas que possam reverter de fato a situação sem precedentes que o país vive”, diz o documento.

Quatro medidas são listadas como indispensáveis para o combate à pandemia, a começar pela vacinação em massa que, de acordo com o texto, “tem um benefício privado e social elevado, e um custo total comparativamente baixo”. Os autores são contundentes ao afirmar que “não é razoável esperar a recuperação da atividade econômica em uma epidemia descontrolada”. O incentivo ao uso da máscara, tanto com distribuição gratuita como com orientação educativa, e a implementação de medidas de distanciamento social são outras medidas urgentes citadas na carta. Para o grupo, o exemplo de lideranças governamentais no cumprimento dessas medidas é fundamental no combate à Covid-19 e afirmam que “ mensagens contrárias às medidas de prevenção afetam a sua adoção pela população, levando ao aumento do contágio”.

Por fim, o documento pede a criação de um mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional, orientado por uma comissão de cientistas e especialistas. Eles cobram que o governo federal deixe de sabotar os governadores e assuma a coordenação da crise. Na última semana, Bolsonaro apresentou uma ação de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal contra as ações de lockdown no Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul.