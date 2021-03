Covid, alla Cecchignola partite le vaccinazioni per i civili

ROMA – Questa mattina le porte della cittadella militare della Cecchignola si sono aperte per le vaccinazioni ai civili. Si comincia con i pazienti fragili a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer. Persone con patologie come la SLA, diabetici, obesi e caregiver prenotati attraverso le liste dell’Asl Roma2 si sono presentati al presidio vaccinale della Difesa dove, dopo l’anamnesi, hanno ricevuto il vaccino. Presente questa mattina anche il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, che dopo una visita alla struttura si è trattenuto fino all’arrivo dei primi pazienti arrivati intorno alle 12. Ai microfoni dell’agenzia Dire Elena Migli, direttrice del nono distretto dell’Asl Roma2 e il Colonnello dell’Esercito italiano, Domenico Carbone, hanno descritto l’organizzazione del servizio, come i civili saranno accolti e gestiti in parallelo alla popolazione militare. Tra le persone giunte stamane la signora Rita che alla Dire ha testimoniato il suo sollievo per aver ricevuto il vaccino, lei caregiver di due persone gravemente disabili.