Bologna, ubriaco alla guida percorreva l’autostrada contromano

BOLOGNA – Era ubriaco e andava contromano sull’autostrada A1 in direzione Bologna, e per questo, oltre alle contestazioni penali e amministrative previste per la guida in stato di ebbrezza e la guida contromano, gli è stata anche ritirata la patente. Come se non bastasse l’uomo, un 48enne straniero residente a Siena, si trovava lì in violazione delle norme anti-Covid, motivo per cui si è visto comminare un’ulteriore sanzione amministrativa.

L’episodio, fa sapere la Polizia stradale, è avvenuto ieri sera nei pressi del chilometro 199 della A1, nel Comune bolognese di Casalecchio di Reno. Il 48enne, al volante di una Renault Clio, “stava percorrendo la carreggiata Sud (direzione Firenze) contromano (verso Bologna), creando gravissimi pericoli per gli automobilisti in transito”. Molti automobilisti hanno ovviamente segnalato la cosa alla Polstrada, e dopo un lungo inseguimento gli agenti sono riusciti a bloccare la Clio, accertando inoltre che il conducente “era in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso pari a 2,02 grammi per litro”. Da qui tutte le contestazioni per le violazioni al Codice della strada, a cui si è aggiunta anche la multa per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

LEGGI ANCHE: Ricerca Università Bologna: “Mascherine lavabili non sono sicure, come non indossare nulla”