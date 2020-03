Coronavirus, a fine emergenza massaggi gratis per il personale sanitario

NAPOLI – “Non potendo fare altro in questo momento per aiutare, vi aspettiamo ad emergenza terminata”. Lo scrive su Facebook un centro benessere di Napoli che ha scelto di offrire un massaggio gratuito, una volta terminata l’emergenza, al personale sanitario impegnato in prima linea.

“È il nostro modo – spiega alla Dire l’imprenditrice Annita Cacace – per ringraziarli per l’impegno e per mostrargli la nostra solidarietà”.