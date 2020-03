Coronavirus, 3.780 nuovi positivi e 602 decessi: i morti sono oltre 6 mila

ROMA – Sono 602 i nuovi decessi nella giornata di oggi per l’epidemia di coronavirus in Italia. Il totale dei morti sale così a 6.078. I nuovi positivi sono 3.780, per un totale di 50.412 contagiati. Di questi, 26.522 sono in isolamento mentre 3.204, pari al 6% del totale, sono in terapia intensiva. Questi i dati diffusi dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, durante la quotidiana conferenza stampa sull’epidemia di covid-19 in Italia.

