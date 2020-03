La danza dei ballerini dell’Opera di Roma per #iorestoacasa

Clicca qui per vedere il video

ROMA – Fare un pliè mentre si beve un caffè, restare in spaccata leggendo un libro, esercitarsi in appoggio a una mensola in soggiorno o a una sedia in cucina. Ma anche fare lezione di flessibilità con i propri figli o mentre si passa l’aspirapolvere o si lavano i denti. È emozionante e divertente il video girato dai ballerini e dalle ballerine del Teatro dell’Opera di Roma, che hanno deciso di mostrare i loro allenamenti casalinghi per invitare tutti, fan in primis, a rimanere a casa. Sulle note del celebre ‘Sul bel Danubio blu’ di Strauss, il Corpo di ballo dell’Opera di Roma regala alcuni momenti del lavoro che normalmente svolge unito negli spazi del Teatro romano, oggi chiuso a causa dell’emergenza coronavirus. E allora il video racconta la versione ‘domestica’ dei loro allenamenti, che vede i protagonisti circondati ognuno dai propri cari, spesso coinvolti durante gli esercizi. Una danza che alla fine del video torna a essere corale nell’appello a rimanere a casa, dove compare anche Eleonora Abbagnato, direttrice del Corpo di ballo. Il Costanzi aderisce così alla campagna #iorestoacasa portata avanti dal ministero per i Beni e le Attività culturali per ricordare a tutti di non uscire e contenere i contagi da coronavirus.