Coronavirus, nel Lazio tamponi su tutto il personale a rischio. E al Gemelli si studia test rapido

ROMA – Il Lazio è “la quarta regione italiana per numero di tamponi. Ne abbiamo fatti fino a ieri 17 mila, il 20 per cento di questi è stato fatto al personale sanitario. Dunque abbiamo fatto molti più tamponi del Piemonte, della Toscana, delle Marche, nonostante quelle regioni hanno più casi positivi di noi”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, intervenendo a Omnibus su La7.

“Abbiamo deciso che eseguiremo i tamponi su tutto il personale a rischio– ha aggiunto D’Amato- Inoltre siamo in attesa della validazione di un test rapido che stiamo sperimentando al policlinico Gemelli. In settimana verrà definito spero in maniera positiva quest test che ci aiuterà ulteriormente”.