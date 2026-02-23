Sanremo 2026, Luca Bizzarri: “Se quello fa il presidente del Senato è perché siamo dei rincoglioniti”

ROMA – “Ignazio La Russa, la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, un uomo delle istituzioni, il vice di Mattarella, ha fatto un video oggi lunedì in cui si augura che Carlo Conti inviti di nuovo Pucci sul palco di Sanremo. Io credevo fosse Lercio. Io non ci faccio neanche una puntata su sta roba qua perché non abbiamo più speranze, perché siamo un paese di elettori rincoglioniti, perché se quello fa il Presidente del Senato è perché siamo dei rincoglioniti”. Lo dice l’attore e comico Luca Bizzarri in un video pubblicato su X commentando le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa su Carlo Conti e Andrea Pucci.