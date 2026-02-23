lunedì 23 Febbraio 2026

Strage di Crans-Montana, il video inedito mostra l’innesco dell’incendio al Constellation

Nel filmato la musica continua senza interruzioni e gli altri presenti non sembrano rendersi conto del pericolo imminente

ROMA – Un nuovo video inedito agli atti dell’inchiesta della Procura di Sion documenta con maggiore chiarezza le fasi iniziali dell’incendio avvenuto nel locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, una tragedia che ha provocato 41 vittime, tra cui sei italiani, e 115 feriti.

La clip, lunga appena 18 secondi, mostra con estrema chiarezza la dinamica iniziale dell’incendio: si vede Cyanne Panine, una delle cameriere, sulle spalle di un collega mentre porta due bottiglie di champagne con candele pirotecniche accese legate alle bottiglie. Alzando il braccio, le scintille delle candeline entrano in contatto con i pannelli fonoassorbenti del soffitto, materiale altamente infiammabile che prende fuoco in pochissimi secondi.

Nel filmato la musica continua senza interruzioni e gli altri presenti non sembrano rendersi conto del pericolo imminente. La miccia pirotecnica sul soffitto è ritenuta la causa scatenante del rogo, che si è poi propagato in modo rapidissimo trasformando il locale in una trappola mortale.

