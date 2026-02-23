lunedì 23 Febbraio 2026

Caso Epstein, arrestato in Gran Bretagna l’ex ministro e ambasciatore Peter Mandelson

L’arresto è avvenuto a Londra, dove l’ex ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti è stato preso in custodia con l’accusa di “cattiva condotta nell’esercizio di una funzione pubblica”

Data pubblicazione: 23-2-2026 ore 20:06Ultimo aggiornamento: 23-2-2026 ore 20:07

ROMA – La polizia britannica ha arrestato Peter Mandelson, ex ministro e diplomatico di spicco del Partito Laburista, nell’ambito di un’indagine legata alle sue presunte connessioni con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein, condannato per gravi reati sessuali e traffico di minori. L’arresto è avvenuto a Londra, dove l’ex ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti è stato preso in custodia con l’accusa di “cattiva condotta nell’esercizio di una funzione pubblica”. Il suo arresto segue quello di Andrew Mountbatten-Windsor nell’ambito della stessa inchiesta, anche se in quel caso l’ex principe è stato rilasciato dopo alcune ore di detenzione.

Mandelson– come si legge sul Corriereè accusato di aver passato a Epstein informazioni riservate fra il 2009 e il 2010, quando era ministro nel governo di Gordon Brown: in particolare, il politico britannico avrebbe allertato il magnate americano sull’imminente piano di salvataggio dell’euro da 500 miliardi, oltre che su progetti di privatizzazioni e di politica fiscale. Tutte informazioni di cui Epstein potrebbe aver approfittato per fare soldi a palate: da parte sua, è venuto fuori che Mandelson aveva ricevuto pagamenti per 75 mila dollari dal finanziere”.

Secondo quanto confermato dalla Metropolitan Police, Mandelson, 72 anni, è stato portato in commissariato per essere interrogato dopo che Scotland Yard ha eseguito perquisizioni in due sue proprietà, a Camden e nel Wiltshire, nell’ambito della vasta indagine connessa ai cosiddetti ‘Epstein files’. Le accuse non riguardano reati di natura sessuale, ma la presunta condivisione di informazioni governative sensibili con Epstein durante il periodo in cui Mandelson era ministro degli Affari commerciali nel governo britannico tra il 2008 e il 2010.

Leggi anche

VIDEO| Bufera di neve negli Stati Uniti: è stato di emergenza. Migliaia di voli cancellati

di Redazione

Figuraccia Ue: per i quattro anni di guerra in Ucraina non riescono ad approvare le nuove sanzioni alla Russia

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»