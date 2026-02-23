lunedì 23 Febbraio 2026

Calcio, il Torino ha un nuovo allenatore: Roberto D’Aversa

La società granata ha infatti esonerato Marco Baroni e annunciato il nuovo tecnico

Data pubblicazione: 23-2-2026 ore 18:54Ultimo aggiornamento: 23-2-2026 ore 18:54

ROMA – Il Torino ha ufficialmente un nuovo allenatore: Roberto D’Aversa. Con due comunicati sul sito, la società granata ha infatti esonerato Marco Baroni e annunciato il nuovo tecnico.
“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di avere affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026– si legge nella seconda nota. “Tutta la società accoglie Roberto D’Aversa con il più cordiale: ‘Benvenuto al Torino! Buon lavoro e sempre forza Toro!'” conclude il comunicato.

CHI È ROBERTO D’AVERSA

Roberto D’Aversa è nato il 12 agosto 1975 a Stoccarda, in Germania. Ex calciatore, di ruolo centrocampista, ha iniziato la sua carriera da professionista con il Milan, prima tappa di un percorso che lo ha visto indossare, tra le altre, le maglie di Sampdoria, Pescara e Monza in Serie B, oltre a Messina e Siena nella massima serie. Dopo aver terminato la carriera nel 2013, D’Aversa ha intrapreso un nuovo percorso professionale assumendo inizialmente l’incarico di Direttore Tecnico della Virtus Lanciano, ruolo che ha anticipato il suo debutto in panchina nella stessa società. Nel 2016 il passaggio al Parma, dove ha raggiunto un traguardo di grande prestigio: in due stagioni ha riportato gli emiliani dalla Serie C alla Serie A, conquistando in seguito la salvezza e consolidando poi la presenza della squadra nella massima categoria. Successivamente ha guidato anche Sampdoria, Lecce ed Empoli in Serie A.

