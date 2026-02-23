lunedì 23 Febbraio 2026

VIDEO| Bufera di neve negli Stati Uniti: è stato di emergenza. Migliaia di voli cancellati

A New York "Non vedevamo una tempesta del genere da un decennio", ha dichiarato il sindaco Mamdani

Data pubblicazione: 23-2-2026 ore 18:27Ultimo aggiornamento: 23-2-2026 ore 18:28

ROMA – È stato di emergenza a New York dove si sta abbattendo una bufera di neve di grandi proporzioni. Le immagini che arrivano sui social mostrano una città totalmente imbiancata e deserta per via dell’allerta in corso. “Non vedevamo una tempesta del genere da un decennio”, ha dichiarato il sindaco della città Mamdani. Nella Grande Mela, secondo quanto riferito dalle autorità citate da Nbc News, la tempesta potrebbe essere tra le 10 peggiori degli ultimi 150 anni. L’emitterre riferisce che fino alla mattina di oggi, lunedì, sono caduti circa 38 cm di neve.

Non va meglio nel resto del Paese: anche New Jersey, Rhode Island, Pennsylvania e Connecticut hanno dichiarato lo stato di emergenza, imponendo divieti di circolazione per i veicoli commerciali e restrizioni di viaggio. A New York e Boston oggi le scuole hanno chiuso i battenti. Bloccata anche la circolazione aerea con migliaia di voli cancellati in tutto il Paese. La raccomandazione per i cittadini è di rimanere in casa.

