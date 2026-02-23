VIDEO| Bufera di neve negli Stati Uniti: è stato di emergenza. Migliaia di voli cancellati

ROMA – È stato di emergenza a New York dove si sta abbattendo una bufera di neve di grandi proporzioni. Le immagini che arrivano sui social mostrano una città totalmente imbiancata e deserta per via dell’allerta in corso. “Non vedevamo una tempesta del genere da un decennio”, ha dichiarato il sindaco della città Mamdani. Nella Grande Mela, secondo quanto riferito dalle autorità citate da Nbc News, la tempesta potrebbe essere tra le 10 peggiori degli ultimi 150 anni. L’emitterre riferisce che fino alla mattina di oggi, lunedì, sono caduti circa 38 cm di neve.

Non va meglio nel resto del Paese: anche New Jersey, Rhode Island, Pennsylvania e Connecticut hanno dichiarato lo stato di emergenza, imponendo divieti di circolazione per i veicoli commerciali e restrizioni di viaggio. A New York e Boston oggi le scuole hanno chiuso i battenti. Bloccata anche la circolazione aerea con migliaia di voli cancellati in tutto il Paese. La raccomandazione per i cittadini è di rimanere in casa.

9:25am: The February 22-23, 2026 blizzard as seen from space courtesy of the GOES East satellite. pic.twitter.com/7pgXRbZXMR — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 23, 2026

Here's a look outside our office in Upton, NY as a heavy snow band passes. Expect whiteout conditions in heavy blowing snow. Travel bans remain in effect for parts of the area with significant disruptions to emergency services and transportation. pic.twitter.com/KIFbS7xt44 February 23, 2026

Rhode Islanders woke up to a very different view this morning.



Here’s a look at the latest outside the State Emergency Operations Center in Cranston.



Stay home and stay safe. pic.twitter.com/2CffZ5K9H5 — Governor Dan McKee (@GovDanMcKee) February 23, 2026