VIDEO| Sanremo 2026, La Russa: “Conti ripari l’ingiustizia di Pucci, mi aspetto qualcosa in più”

ROMA – “Ho visto nei video la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo e ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressione da parte di alcuno ma per sua scelta e che ha deciso lui di non andare a seguito delle intollerabili accuse, minacce, aggressioni che gli sono state rivolte da chi lo accusava in sostanza di non essere di sinistra”. È quanto dice il presidente del Senato Ignazio La Russa in un reel postato sul suo profilo Facebook in riferimento alle polemiche che hanno coinvolto la presenza di Andrea Pucci al Festival di Sanremo.

“E capisco Pucci, capisco che non abbia voluto mettere a rischio la propria immagine di professionista di fronte a chi magari poteva fargli un agguato nella serata di Sanremo, ma da parte del conduttore Conti mi aspetto qualcosa di più che dire ‘vabbè, pazienza, ha deciso lui’. Mi aspetto magari una sorpresa”, incalza La Russa.

“Ci sono tanti modi per ripagare della ingiusta sofferenza e dell’ingiusto obbligo di rinuncia che ha costretto Pucci a gettare la spugna- dice il presidente del Senato-. Ci sono tanti modi per ripagarlo. Sta al conduttore trovarne uno per fare comunque risultare in qualche modo la presenza riparatoria da parte di Pucci”.