Salvini ha cambiato idea, sul poliziotto di Rogoredo: “Se qualcuno in divisa sbaglia, paga più degli altri” | VIDEO

ROMA – “Se qualcuno in divisa sbaglia, paga più degli altri. Il mio pensiero va soprattutto alle centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa che oggi sono per strada in tutta Italia, nelle stazioni, a rischiare la vita per salvare le vite. Se fosse confermato il comportamento criminale nel caso di Rogoredo, sarebbe un oltraggio ai suoi colleghi in divisa. Io come quasi tutti gli italiani, porto rispetto e fiducia nelle forze dell’ordine. Se qualcuno invece usa la divisa per fare affari o per regolamenti di conto personali, non è degno di quella divisa”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini. Che è evifdentemente costretto dalla cronaca a correggere il tiro dei suoi giudizi sulla vicenda dell’uomo ucciso a Rogoredo e del poliziotto arrestato.

“Hanno arrestato il poliziotto che ha ucciso un uomo a Rogoredo. Le indagini stanno tirando fuori fatti ben diversi da quelli che ci si immaginava all’inizio. Prima dell’accertamento dei fatti abbiamo assistito ad una indecente passerella di Meloni e Salvini, che si sono fiondati sull’accaduto per il proprio tornaconto politico. Per settimane hanno condotto una vergognosa e cinica campagne a reti unificate sullo scudo penale. Non gli interessava la verità, non gli interessava la giustizia. Volevano solo raccattare qualche voto e fare campagna per il referendum contro la magistratura. Uno squallore istituzionale che l’Italia e i suoi cittadini non meritano affatto”, accusa sui social il leader di Avs Nicola Fratoianni. Ora, prosegue, “chiedano scusa e ammettano le loro responsabilità politiche. E lo facciano oggi, con la stessa solerzia con cui hanno calpestato lo stato di diritto per fare un post social per la loro campagna elettorale”.

E in effetti Salvini nell’immediato dell’apertura delle indagini aveva commentato così: “Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma”; “Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagato per omicidio volontario. Tutto sbagliato!”; “Più legittima difesa di così. Ritengo davvero ingeneroso, eccessivo, gratuito che il pm abbia aperto un fascicolo per omicidio volontario”.