Mattarella atteso oggi a Niscemi

ROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quanto si apprende, è atteso stamattina in visita a Niscemi. Nel pomeriggio, il Capo dello Stato, parteciperà a Palermo, alla cerimonia in occasione della IX Giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani.

DA OGGI ATTIVATO TEMPORANEAMENTE UN PUNTO INPS

A partire da oggi, lunedì 23 febbraio, a Niscemi (Caltanissetta) sarà attivato temporaneamente un Punto Inps per garantire la piena operatività dei servizi in favore della popolazione interessata dalla frana che ha colpito l’area. Lo sportello sarà ospitato nei locali messi a disposizione dal Comune, in stretto coordinamento con l’Amministrazione locale. Il presidio è stato attivato dalla Direzione regionale Sicilia e sarà gestito dal personale della Direzione provinciale di Caltanissetta con il supporto dell’Agenzia di Gela. L’obiettivo è assicurare un punto di riferimento immediato per cittadini, famiglie e imprese, offrendo assistenza sulle prestazioni ordinarie e su eventuali misure straordinarie che potranno essere introdotte dal Governo. Particolare attenzione sarà rivolta al comparto agricolo, fulcro economico dell’area e tra i più esposti agli effetti dell’evento. “L’attivazione di un presidio temporaneo dell’Istituto in una fase così delicata è un segnale di responsabilità e di presenza concreta dello Stato sul territorio”. Le parole del presidente Gabriele Fava. “La frana ha generato difficoltà significative e richiede un intervento rapido, ordinato e continuo. Per questo l’INPS si stringe alla comunità di Niscemi mettendo a disposizione una struttura operativa immediatamente funzionante, per facilitare l’accesso ai servizi e accompagnare le persone nelle procedure più complesse”. Fava ringrazia il Direttore regionale Sergio Saltalamacchia e il Direttore provinciale Antonio Armando Iacono “per la tempestività e la qualità del lavoro svolto, che hanno reso possibile l’apertura del presidio in tempi brevissimi”. “Continueremo a monitorare l’evoluzione della situazione insieme alle autorità locali – conclude Fava – per garantire supporto costante e modulare il nostro intervento in funzione delle esigenze della popolazione e del tessuto produttivo”.